Eppure Pezzella ha in testa solo la Fiorentina…

German Pezzella può lasciare la Fiorentina? I rumors degli ultimi giorni raccontano questa ipotesi, che oggi ha preso corpo con l’incontro avvenuto tra il suo procuratore e i dirigenti del Milan. E mentre Montella lancia segnali sul tipo di difensore che cerca (LEGGI), l’argentino che fa? In vacanza, dopo le fatiche in Coppa America, Pezzella ha postato nelle instagram stories uno screenshot del computer collegato alla diretta di Fiorentina-Val di Fassa Team. Un match non certo imperdibile a cui però l’argentino non ha voluto rinunciare nonostante la distanza. Un segnale che sembra dimostrare grande partecipazione alla causa viola.