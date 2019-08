Eintracht, tiene ancora banco il caso Rebic: la Fiorentina segue con attenzione

Il tormentone legato al futuro di Ante Rebic non è destinato a concludersi molto presto, anche se qualcosa potrebbe accadere da qui al 2 settembre. Come sappiamo la Fiorentina detiene ancora il diritto sul 50% della futura rivendita dall’Eintracht Francoforte, squadra tedesca dove attualmente milita il croato. Dopo un eccezionale mondiale russo, l’ex viola sembrava destinato al grande salto, poi non concretizzatosi, e anche in questa estate è stato al centro di molte trattative, senza trovare però una nuova destinazione. A oggi qualcosa potrebbe però muoversi, visto che la dirigenza dei tedeschi non è soddisfatta del rendimento del giocatore slavo, tanto da tenerlo fuori nella gara odierna, avvicinandolo alla cessione.

