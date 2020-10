Durante scettico: “Martinez Quarta di medio livello. Il River ha perso la coppa per la difesa”

L’agente e intermediario Sabatino Durante, agente e intermediario esperto di calciomercato sudamericano, ha parlato ai microfoni di TMW. Queste le sue impressioni riguardo il nuovo acquisto della Fiorentina:

Da noi i giocatori buoni non arrivano. Martinez Quarta è un bel giocatore ma il River ha perso la Libertadores per colpa della difesa. E’ un buon giocatore ma è di medio livello, non è un top. E’ vero che gli argentini migliorano tanti qui, ma non vedo in lui delle qualità che lo porterebbero ad essere uno alto livello