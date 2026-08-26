I tifosi hanno apprezzato la nuova divisa della Fiorentina in onore dei 100 anni del club

Redazione VN
corteo signoria

VIDEO VN - Il corteo dei tifosi viola arriva in Piazza della Signoria

In onore dei 100 anni della Fiorentina, il club viola ha presentato una divisa da gara speciale. Un richiamo alle prime maglie da gioco biancorosse, con pantaloncini neri e il giglio di Firenze sul petto che la squadra di Grosso indosserà in occasione della sfida contro il Frosinone al Franchi.

Un ricordo anche verso Davide Astori, l'eterno capitano, e i tifosi, sempre al sostegno della squadra. Ufficializzata in mattinata, la divisa in edizione limitata è andata sold out in sole due ore.

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