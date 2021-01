Di Gennaro: “Juric ha avuto contatti con la Fiorentina. Lo vedrei bene a Firenze”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore della Fiorentina e opinionista, ha parlato così a TMW del tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric:

Juric non si tira mai indietro e riesce sempre a valorizzare i suoi ragazzi. Per me può allenare qualsiasi squadra, ma in una big certe cose non le puoi fare ma devi essere bravo a cambiare ed adattarti. Lo vedrei alla Lazio, ma anche in altre come la Fiorentina, con la quale c’erano stati contatti