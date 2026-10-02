Brutte notizie per il Genoa di De Rossi. Infortunio per Lorenzo Colombo
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Brutte notizie per il Genoa in vista della sfida contro la Fiorentina. Lorenzo Colombo si è infortunato durante l’amichevole contro il Rapid Bucarest, lasciando il campo zoppicante dopo un contrasto di gioco. Per l’attaccante rossoblù si tratta di un problema alla caviglia sinistra, la cui entità dovrà essere valutata nelle prossime ore. Da capire dunque se Colombo riuscirà a recuperare per il match contro i viola, in programma dopo la sosta.
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