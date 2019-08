“De Paul non arriverà”. Ma Pradè disse così anche su Gomez. Bluff o verità?

Una chiusura netta che non lascia presagire niente di buono in questi ultimi giorni di calciomercato. Daniele Pradè è stato chiaro. “De Paul non arriverà. Ho un rapporto fantastico con la famiglia Pozzo, ma quest’anno non c’è la possibilità”. Sembrano, dunque, diminuire le probabilità di vedere l’argentino alla Fiorentina. Sorge, però, spontanea una domanda: le parole del direttore sportivo corrispondono alla verità o sono solo un bluff? Lo scopriremo la sera di lunedì 2 settembre, quando inizieranno i bilanci sul mercato viola.

Dichiarazioni che sanno tanto di déjà vu. Torniamo all’estate 2013, al 4 luglio per la precisione. I tifosi sognano Mario Gomez, fresco vincitore della Champions League, ma Pradè calma gli animi: “Inutile nasconderlo, Gomez ci interessa essendo un attaccante fortissimo. Ma di questa situazione si è parlato anche in maniera eccessiva ipotizzando situazioni incredibili, viaggi, visite mediche ed intermediari dei quali non abbiamo bisogno. Essendo un giocatore molto forte costa tanti soldi ed in questo momento non ci sono i presupposti per chiudere. La Fiorentina è una società solida, ma le regole del fair play finanziario ci impongono dei parametri economici importanti che al momento non ci sono. Con il Bayern, così come con Rummenigge, abbiamo un buonissimo rapporto”. Sembrava una chiusura definitiva, poi come sono andate le cose lo sanno tutti: il 12 luglio il tedesco diventa ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, il 15 riceve l’abbraccio di venticinquemila tifosi.

Insomma: un bluff bello e buono, quello di Pradè sei anni fa. D’altronde, si sa, il ds è un abile giocatore di poker. Siamo consapevoli che la trattativa con l’Udinese è diversa da quella con il Bayern Monaco. Il club friulano non si schioda dalla richiesta di 35 milioni. Difficilmente i bianconeri si priveranno del loro giocatore migliore considerando il poco tempo a disposizione per sostituirlo. La speranza è che sia un’altra bufala – a fin di bene, ci mancherebbe – di Pradè.