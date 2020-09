Dal 1° ottobre importanti cambiamenti nel forum di Violanews

Molti nostri lettori che sono anche attivi commentatori del forum dal 1° di ottobre troveranno una gradita sorpresa quando andranno a commentare le nostre notizie. Sarà infatti possibile inserire il commento direttamente sotto la notizia senza dovere più scorrere i tanti annunci pubblicitari che trovano adesso. La trattativa con RCS Mediagroup, che gestisce l’advertising, è stata lunga, ma alla fine siamo riusciti, anche a costo di un sacrificio economico, a ottenere il nostro scopo che è quello di rendere decisamente più agevole l’inserimento e la lettura dei vostri commenti.

Nella speranza che questa nostra iniziativa trovi il vostro gradimento, approfitto per ringraziare tutti i partecipanti del forum che hanno pazientato finora e che dal 1° di ottobre troveranno molto più agevole intervenire per commentare le notizie che speriamo siano sempre più improntate all’ottimismo per una buona stagione della Fiorentina e per uno sviluppo societario altrettanto positivo.