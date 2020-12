Da Bergamo: Atalanta, torna il sereno ma qualcosa è successo. Futuro di Gomez in bilico

Il futuro di Gomez, a Bergamo o lontano dall’Atalanta, qualche ruolo non coperto nella rosa: ci sono questioni aperte da qui agli ottavi di Champions. Ma certo, il passaggio del turno con la vittoria sull’Ajax apre una fase di ottimismo. L’Atalanta di Gasperini sembra aver trovato l’equilibrio in campo. Ora avrà anche la libertà mentale per recuperare punti in campionato. (…) Se a Zingonia ora l’ambiente è più sereno, ma non c’è dubbio che quanto successo tra la gara con il Midtjylland e la partita alla Cruyff Arena abbia lasciato una cicatrice. Che farà Gomez? La società, come ha spiegato l’ad Luca Percassi, non ha intenzione di cederlo, ma il giocatore potrebbe chiedere di cambiare aria, se non a gennaio, a giugno. Per andare dove? Dubai o altri Paesi esotici rimangono, al momento, un’opzione lontana. Perché il capitano nerazzurro non vuole perdere la Nazionale argentina e a giugno c’è la Copa America. Lo riporta il Corriere di Bergamo.