"Qual è stata la squadra che si è mossa meglio? Per me non ci sono dubbi, la Fiorentina"

Redazione VN
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Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha elogiato il lavoro svolto dalla Fiorentina sul mercato:

“Qual è stata la squadra che si è mossa meglio? Per me non ci sono dubbi, la Fiorentina. Può contare su un direttore molto competente e sul centro sportivo più bello d’Italia”.

Criscitiello ha poi sottolineato i meriti di Fabio Paratici, tornato a lavorare in Italia dopo l’esperienza al Tottenham:

“Paratici ha operato davvero bene. A mio avviso sarebbe stato il profilo ideale per ricoprire il ruolo di direttore al Milan”.

Fabio Paratici

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