Dal palcoscenico del Web Summit 2026 a Lisbona arrivano parole d'investitura importanti per il gioiello della Fiorentina, Franco Mastantuono. Intervenuto ai microfoni di TN, il trentaquattrenne portiere del Real Madrid Thibaut Courtois ha parlato del futuro del talento argentino, attualmente in prestito a Firenze proprio dal club spagnolo. Tra prestazioni in crescendo in maglia viola e la recente chiamata della Nazionale argentina, il numero uno dei Blancos ha speso parole di grande stima per il classe 2007.

Pazienza e talento: la ricetta del numero uno per il gioiello viola

Courtois ha voluto sottolineare la necessità di non affrettare i giudizi su un profilo così giovane, pur riconoscendone le qualità fuori dal comune. "Penso che possa riscattarsi e mostrare tutto il suo valore: oggi sta facendo molto bene alla Fiorentina", ha dichiarato l'estremo difensore belga. "Molte persone tendono a dimenticare che si tratta ancora di un ragazzo di 19 anni e che bisogna concedergli il giusto tempo per maturare. È un grande giocatore, dotato di un talento cristallino, e sono sicuro che alla fine saprà ritagliarsi il suo spazio al Real Madrid".

Dalla maglia viola alla chiamata di Scaloni: il futuro resta aperto

Arrivato a Firenze con la formula del prestito a titolo temporaneo dal Real Madrid, Mastantuono sta sfruttando la vetrina della Serie A per mettersi in mostra e ritagliarsi un ruolo da protagonista con la maglia viola. Le sue giocate in riva all'Arno non sono passate inosservate neanche in patria, convincendo il Selezionatore della Nazionale argentina Lionel Scaloni a concedergli un'altra chance con l'Albiceleste, dopo che già nella scorsa pausa si era reso protagonista con alcune giocate importanti. Sebbene il suo futuro a Madrid resti ancora tutto da definire, le benedizioni di leader illustri come Courtois confermano che la strada intrapresa a Firenze è quella giusta.