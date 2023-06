Corvino: “La Fiorentina sui miei giocatori? Ci sta che ci abbiano pensato”

"Sono tornato a Lecce e ho trovato la Primavera in A2, e l'ho portata a vincere lo scudetto. Baschirotto e Hjulmand sono sulla bocca di diversi club. Ci sta che la Fiorentina abbia pensato a loro. Terracciano lo portai io a Firenze, dopo l'Empoli. Si è rivelata una bella operazione, è il titolare della Fiorentina. Se ne parla in ottica nostra, ma è un calciatore loro, e sono accostamenti mediatici. Hjulmand non ha limiti, può giocare ovunque. Non lo dico perchè è un mio calciatore. Per lui chiediamo una cifra importante"