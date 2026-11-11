Il commissario tecnico della Francia Zinedine Zidane ha presentato in conferenza stampa la sfida di Nations League contro l'Italia. L'allenatore transalpino ha affrontato diversi temi, partendo dalle condizioni fisiche di Mbappé fino a un inevitabile ritorno di fiamma sul proprio futuro in panchina e sul legame con il passato juventino.

Il forfait di Mbappé e la gestione del gruppo

Le prime parole del tecnico sono dedicate all'attaccante del Real Madrid, costretto a saltare l'impegno contro gli azzurri per un problema fisico accusato alla vigilia:

Kylian non ci sarà contro l'Italia. Ha avvertito un fastidio e preferiamo non correre rischi inutili. Perdere un elemento di questo spessore non è mai piacevole, ma rientra nelle dinamiche della stagione. Spero di recuperarlo per la gara di domenica contro la Turchia. La nota positiva è che ha manifestato la volontà di restare con il gruppo, dimostrando grande attaccamento visto che avrebbe voluto scendere in campo a tutti i costi.

L'apertura sulla Juventus e il tributo a Marcello Lippi

Inevitabile una riflessione sul suo percorso e sul legame indissolubile con il club bianconero, guidato da un ricordo indelebile per il suo ex maestro in panchina:

Tornare un giorno alla Juventus? Perché no, se deciderò di continuare a fare l'allenatore nella vita non si sa mai. Quello che mi ha trasmesso Marcello Lippi è la mentalità di guardare sempre avanti e non arrendermi mai. All'inizio ho faticato ad ambientarmi a Torino, ma lui fu chiaro dicendomi che avrei giocato titolare: gli devo tutto. Con lui facevamo trenta minuti di sola tattica ogni giorno; per me è stato un vero maestro che mi ha fatto crescere sotto ogni aspetto. Tornare qui a San Siro, poi, rievoca ricordi legati a tante grandi battaglie sportive.