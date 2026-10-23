Ndour merita la titolarità, ma Vanoli ricorda pubblicamente che chi si ferma è perduto: la risposta in conferenza

Redazione VN
FIORENTINA VS COMO

VIDEO - Vanoli: "Non sono qui per rivincita. Con Paratici posso crescere"

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Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha riservato uno sprone in conferenza stampa a Cher Ndour, perno del centrocampo della sua squadra:

Gioca titolare perché se lo merita, quando sono arrivato era ai margini. Ora è un capo saldo dell'Under 21 e anche della Nazionale futura. Poi ha tanti margini di miglioramento. Sta diventando un giocatore importante per una squadra. Sotto l'aspetto tattico e fisico, non si deve sedere chiaramente, dopo quel gol da 70 metri un po' lo ha fatto. Ma è un ragazzo con ampi margini di miglioramento.
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