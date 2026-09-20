Le parole di Matteo Politano

Giovanni Zecchi
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

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Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Abbiamo avuto tante palle gol, De Gea uno dei migliori in campo. Giocare alle 12.30 è una follia, difficile giocare con questo caldo. Dobbiamo essere più cattivi in area di rigore. Nazionale? C'è dispiacere, ma è giusto ricreare un ciclo di giovani. Il gol? Uno schema provato in allenamento ed è riuscito alla grande.
SSC Napoli Training Session

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