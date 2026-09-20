Le parole di Matteo Politano
VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli
Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Abbiamo avuto tante palle gol, De Gea uno dei migliori in campo. Giocare alle 12.30 è una follia, difficile giocare con questo caldo. Dobbiamo essere più cattivi in area di rigore. Nazionale? C'è dispiacere, ma è giusto ricreare un ciclo di giovani. Il gol? Uno schema provato in allenamento ed è riuscito alla grande.
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