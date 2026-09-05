Le parole dell'argentino in conferenza
VIDEO VN - Firenze sceglie, basta Grosso. Adesso palla a Paratici
Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
L'umore dello spogliatoio? Un sapere amaro. Abbiamo fatto i primi minuti del secondo tempo buoni, poi abbiamo preso 2 gol. Il fatto che siamo giovani non è una scusa, dobbiamo crescere. E con il lavoro cambieremo questa situazione. Il problema della Fiorentina? Questo è lo sport più bello del mondo, perché capitano cose che non puoi spiegare. Siamo forti, ma dobbiamo mostrarlo in campo. Adesso dobbiamo lavorare e imparare. I giovani portano gioia, ma ti porta anche a perdere le partite così per mancanza di esperienza. Dobbiamo sfruttare di più il fatto di essere giovani e imparare per crescere e maturare. Confronto con Grosso? Il rapporto nostro col mister è ottimo, noi crediamo in lui. Tifosi? Li ringrazio e capisco le proteste. Siamo la Fiorentina, normale chiedere tanto. Il gol? Lo dedico alla mia famiglia. Mastantuono? Ancora non ci ho parlato, ma ci parlerò. Cross? Bisogna creare di più e farsi trovare nelle posizioni giuste.
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