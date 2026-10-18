Le parole in conferenza stampa del calciatore della Fiorentina
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Il calciatore della Fiorentina, Cher Ndour, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita del Franchi giocata contro il Como. Queste le sue parole:
nel primo tempo perso tanto tempo a causa di episodi, nella ripresa il terzo gol ci ha messo fuori dai giochi.
Sul ruolo
Io mi trovo bene nei due a centrocampo, annche perché nel calcio di oggi non ci sono ruoli precisi. Sono tutte rotazioni e oggi si è visto. E' un nuovo modo di giocare per me e serve tempo per perfezionarmi.
Sulla partita e la classifica
Quest'anno dobbiamo prlare di quest'anno, non c'è niente di uguale all'anno scorso. Siamo ad ottobre, la classifica ora non la guardiamo. Questa partita non meritavamo di perderla, perché abbiamo affrontato in ottima maniera una delle migliori squadre del campionato.
Sulle cose da migliorare
Se concediamo così tanti gol dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Tutti insieme dobbiamo difendere. Non è solo questione di subire tanti gol, ma anche di essere più precisi sottoporta, perché oggi abbiamo avuto veramente tantissime occasioni.
Sulla gara con l'Inter
A Milano non dobbiamo sbagliare l'approccio e sarà importante rimanere in partita per tutti e 90 i minuti. Servirà una grande prestazione.
Sui dati relativi alle occasioni avute
I dati sono importanti ma fino ad un certo punto. La differenza tra noi e il Como è che loro sono già squadra, mentre noi stiamo lavorando per diventarlo. Loro in poche occasioni hanno fatto più gol di noi, dobbiamo arrivare a questo. Serve maggior concretezza.
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