Alla vigilia della sfida di Nations League tra Svezia e Romania, Victor Lindelof (ex obiettivo di mercato della Fiorentina) ha speso parole di stima per Radu Dragusin, difensore della Fiorentina che ha già incrociato in Premier League, quando il rumeno era in forza al Tottenham.

Il centrale svedese ha riconosciuto le qualità del giocatore viola, senza però nascondere l’obiettivo della propria nazionale in vista della gara: “È un ottimo giocatore, ha giocato ad un ottimo livello, ha molte qualità, gli auguro buona fortuna, ma ovviamente non domani. Vogliamo vincere la partita e conquistare i tre punti”, ha dichiarato Lindelof.

È molto forte e sa difendere

Un attestato di stima accompagnato dalla battuta sulla sfida imminente. Lindelof è poi tornato sulle caratteristiche di Dragusin, sottolineandone in particolare le qualità difensive: “È un ottimo giocatore, è molto forte e sa difendere”.