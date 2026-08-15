Davide Lamesta, attaccante del Benevento, ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue parole: 

Giovanni Zecchi

Davide Lamesta, attaccante del Benevento, ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue parole:

Perdere non è piacevole, ma adesso pensiamo al campionato. Ripartenza da basso? C'è il rischio di sbagliare, sopratutto anche quando giochi con la Fiorentina. La gara? Ho segnato a De Gea, che emozione. Atta e Mastantuono tanta roba. Il campionato? Suderemo la maglia e faremo il massimo per rispettare i tifosi. Abbiamo un grande gruppo e quella è la base da cui ripartiremo.
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

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