"Sapevamo l'importanza della sfida, ci abbiamo provato nel primo tempo a fare il nostro gioco ma non ci siamo riusciti"
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
Joao Mario, terzino della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa Ecco le sue parole:
Sapevamo l'importanza della sfida, ci abbiamo provato nel primo tempo a fare il nostro gioco ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene e ci siamo meritati i tre punti. Adesso vogliamo fare bene con la Juventus. Ho lavorato sempre uguale, quando gioco e quando non gioco. Il mister mi ha dato fiducia con l'Atalanta e noi quando arriva l'opportunità dobbiamo essere preparati a coglierla. Quando giochi contro la Juventus non serve motivazione, anche se con questa vittoria lavoriamo meglio. Sarà difficile, ma con i nostri tifosi avremo un grosso aiuto.
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