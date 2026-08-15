"Giocare contro una grande squadra come la Fiorentina è sempre emozionate"

Giovanni Zecchi
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

VN - Questa è la Fiorentina di Grosso? Presto (non troppo) per dirlo

Antonio Floro Flores, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Giocare contro una grande squadra come la Fiorentina è sempre emozionate. Dispiace sul primo gol, errore molto grave. Ma fa parte della nostra crescita. Poi avevo mio figlio a fianco. Adesso penseremo al campionato, ma da Firenze ci portiamo tante cose positive. Dipsiace regalare un gol così come quello di Gudmundsson. Chi ruberei della Fiorentina? Ouali, è veramente forte. Ma mi tengo i miei, sono contento. Mi auguro possa lottare per la Champions la Fiorentina. Il gol di Kean? Io non l'avrei mai fatto, Kean è un giocatore di un'altra categoria. Mio figlio? Abbiamo scelto la Fiorentina perché sa lavorare sui giovani. Lui deve crescere e si deve divertire.
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

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