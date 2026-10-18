Fabregas dopo la vittoria contro la Fiorentina

Giovanni Zecchi
FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ATALANTA

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Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha analizzato la vittoria in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Contro il Frosinone abbiamo sofferto la palla dietro la difesa, uguale contro Napoli e Sassuolo. Noi abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, tranne a Frosinone. Oggi abbiamo fatto una partita completa, sotto ogni punto di vista. Abbiamo cambiato qualcosa oggi, ha funzionato ma non abbiamo sofferto la profondità. Detto ciò, non esiste la tattica perfetta, basta vedere il PSG e il Barca. Milla? Ha fatto una partita incredibile, recuperando una pallone importante facendo gol. La perfezione non esiste, sennò finirebbero tutte le partite 0-0. Chalobah? Il primo si è fermato in tempo, ma anche Diao quindi dobbiamo aspettare. Da Cunha? Anche contro la Lazio l'anno scorso l'ho fatto giocare in modo più offensivo. I giocatori cambiano, ma l'idea di calcio è sempre la stessa. La Fiorentina stava soffrendo, volevo recuperare il pallone e Nico Paz era distrutto. Da Cunha mi è servito. L'arbitro? Dopo la gara col Frosinone abbiamo fatto una riunione e la spiegazione di Orsato mi è piaciuta: meno falli, meno var ecc...Gli errori ci saranno. Fallo su Goncalves? C'era anche fallo su Valle sul 2 a 1 viola allora. Ma non importa, ci hanno spiegato che tutti i "tocchettini" non saranno mai falli. Squadra matura? Sì, ma c'è un percorso che non dobbiamo dimenticare mai. Eravamo in B e ora siamo in Champions, ci dobbiamo adattare. Dai giocatori al sottoscritto, ci serve un po' di tempo. Almeno 3-4 anni.
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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