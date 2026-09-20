Dragusin in conferenza stampa
VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli
Radu Dragusin, in conferenza stampa, ha parlato del pareggio contro il Napoli. Ecco le sue parole:
Sono molto contento della prestazione di squadra. Abbiamo fatto una partita intesa, di gruppo. Abbiamo fatto il necessario per fermare i giocatore del Napoli. Stiamo trovando continuità ed entusiasmo. Nazionale? Sono molto contento, non vedo l'ora di rivedere i miei compagni. Vanoli ha portato energia ed entusiasmo. Ci ha chiesto intensità e correre per il compagno, con tanto senso di sacrificio. Adesso sto meglio, ma è normale all'inizio trovare la giusta strada. Al Tottenham non avevo tanto continuità, alla fine conta di più il presente. Ora dobbiamo continuare a crescere e migliorare. Giocare con i compagni? Mi sto trovando molto bene, lavoriamo meglio come linea difensiva. A me non conta con chi gioco al fianco, so che ognuno di noi darà il massimo. Il mio massimo? Devo continuare a crescere, sennò non migliorerò mai. Oggi ho giocato bene, ma guardo dove poter migliorare. Le partite si giocano anche in base all'avversario. Serve tanta intensità e concentrazione nell'uno contro uno, quindi devi stare sempre attento. Perché se perdi quel duello diventa difficile. Serie A? Un campionato tosto, di livello altissimo. Vedo sempre più calciatori diretti e veloci. Nuovo modo di arbitrare? Meglio, possiamo giocare di più. In campo bisogna battagliare.
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