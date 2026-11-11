Le parole del centrale azzurro dell'Arsenal, Riccardo Calafiori, in vista della gara delicata tra Italia e Francia
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Alla vigilia della prestigiosa sfida contro la Francia, il difensore della Nazionale azzurra Riccardo Calafiori ha analizzato i temi principali del match in conferenza stampa.
L'effetto campo e la consapevolezza del gruppo
Il centrale azzurro punta forte sull'apporto dei tifosi per affrontare un avversario di primissimo piano, senza cali di concentrazione:
La spinta dello stadio pieno sarà un fattore decisivo. Non possiamo permetterci di prendere alla leggera un avversario di questa caratura: lo considero uno stimolo positivo. Ora siamo concentrati al cento per cento su questa gara. I primi risultati positivi hanno dato fiducia e morale, anche se era presto per vedere stravolgimenti tattici. Domani affrontiamo un test di altissimo livello per valutare i nostri progressi.
Il ruolo da leader e il duello con le stelle francesi
Calafiori si si candida a diventare un punto di riferimento per il nuovo corso azzurro, proiettandosi verso i duelli individuali sul terreno di gioco:
In rosa siamo tanti giovani e, anche se inizio a sentirmi tra i più esperti, la strada da fare è ancora lunga. Cerco di guidare il gruppo prima di tutto con le prestazioni in campo. Il rinnovo della sfida con Olise? Spero di marcarlo di nuovo. Parliamo di un profilo di caratura mondiale, così come gli altri interpreti dell'attacco francese: affrontarli in Nazionale rappresenta sempre uno stimolo e un banco di prova personale eccezionale. L'assenza di qualche loro titolare non cambia la sostanza: la Francia resta estremamente competitiva e l'esito della gara dipenderà soprattutto dal nostro approccio.
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