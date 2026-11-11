Alla vigilia della prestigiosa sfida contro la Francia, il difensore della Nazionale azzurra Riccardo Calafiori ha analizzato i temi principali del match in conferenza stampa.

Il centrale azzurro punta forte sull'apporto dei tifosi per affrontare un avversario di primissimo piano, senza cali di concentrazione:

La spinta dello stadio pieno sarà un fattore decisivo. Non possiamo permetterci di prendere alla leggera un avversario di questa caratura: lo considero uno stimolo positivo. Ora siamo concentrati al cento per cento su questa gara. I primi risultati positivi hanno dato fiducia e morale, anche se era presto per vedere stravolgimenti tattici. Domani affrontiamo un test di altissimo livello per valutare i nostri progressi.