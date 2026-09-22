"Io non ho niente contro il Como ma ho fatto il tifo per Alvini, perché il nostro calcio è rappresentato più dal Frosinone che dal Como"

Redazione VN
Juventus FC v FC Internazionale - Serie A

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Silvio Baldini, ct della Nazionale Italiana Under 21, ha parlato in conferenza stampa. Come sempre, la sua analisi del calcio italiano rimane attenta e dettagliata:

Alvini è una storia bellissima, dagli amatori alla serie A, vuol dire che ha un percorso importante. Al di là di quello, il Frosinone sta vincendo tramite il gioco, e tra l’altro affrontavano la miglior squadra della A per gioco. Io non ho niente contro il Como ma ho fatto il tifo per Alvini, perché il nostro calcio è rappresentato più dal Frosinone che dal Como. Penso che l’Under 21 sia stata una bella vetrina per questi ragazzi, le società hanno potuto capire che i giovani sono una risorsa, non un problema. Se segui i giovani, hai gente che porta entusiasmo, sogni, e hanno un futuro migliore di quelli attempati. A una certa età, 30-32 anni, questo mestiere lo puoi fare bene ma non con l’entusiasmo di un ventenne. Poi ci sono le eccezioni, ma normalmente uno si adagia. Vedere questi ragazzi che possono dimostrare il loro valore è una grande soddisfazione
Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO Qualifier

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