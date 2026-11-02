"La sensazione è che come la partita va in un binario che non è quello comodo, può succedere qualsiasi cosa"
Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa:
La sensazione è che come la partita va in un binario che non è quello comodo, può succedere qualsiasi cosa. Prendiamo gol con una fragilità disarmante. Il calcio di Serie A è così, se sbagli ti fanno male. Noi sbagliamo troppo e si prendono tanti gol, ma non cambia nulla. Oggi non abbiamo giocato bene, la fragilità viene da dentro. Per risolvere serve l'uomo che deve evitare che ti passi sopra il treno. Io mi prendo tutte le responsabilità, non puoi prenderne 4 a partita. Quando la squadra esce dall'orticello, fa davvero fatica. Abbiamo girato poco il pallone, non si deve parlare di singoli. Ci aspettiamo di più da parte di tutti. Noi giochicchiamo, non uccidiamo la partita.
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