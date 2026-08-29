Le parole della guida dei ciociari.

Redazione VN

Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini è intervenuto in sala stampa a seguito della partita contro la Fiorentina di Fabio Grosso. Ecco le sue parole:

In una serata così bella per noi, voglio ricordare il mio paese Fucecchio. Ci ha lasciati Gianluca Papini e voglio dedicargli la partita. Sono felice per la squadra, non era facile. Il risultato più ampio di quello che meritavamo, la Fiorentina ha fatto una gara tosta. Questa è una vittoria importante, abbiamo messo in campo il lavoro fatto. Anche con la Juventus abbiamo fatto una partita significativa, poi dipende dall'avversario quale partita fare. Noi ce la siamo giocata, poi puoi vincere e perdere. Masini? Ha fatto bene, ma può fare meglio. Dobbiamo gestire meglio. Il segreto? Il lavoro quotidiano dello staff. E' stata una settimana complicata, il mercato ci ha portato via energia. Mi dispiace per Firenze e per la festa. Ogni allenatore deve dare un'identità alla squadra. Ed è quello che sto facendo io.
Alvini

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