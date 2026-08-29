Le parole della guida dei ciociari.
Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini è intervenuto in sala stampa a seguito della partita contro la Fiorentina di Fabio Grosso. Ecco le sue parole:
In una serata così bella per noi, voglio ricordare il mio paese Fucecchio. Ci ha lasciati Gianluca Papini e voglio dedicargli la partita. Sono felice per la squadra, non era facile. Il risultato più ampio di quello che meritavamo, la Fiorentina ha fatto una gara tosta. Questa è una vittoria importante, abbiamo messo in campo il lavoro fatto. Anche con la Juventus abbiamo fatto una partita significativa, poi dipende dall'avversario quale partita fare. Noi ce la siamo giocata, poi puoi vincere e perdere. Masini? Ha fatto bene, ma può fare meglio. Dobbiamo gestire meglio. Il segreto? Il lavoro quotidiano dello staff. E' stata una settimana complicata, il mercato ci ha portato via energia. Mi dispiace per Firenze e per la festa. Ogni allenatore deve dare un'identità alla squadra. Ed è quello che sto facendo io.Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Fiorentina-Frosinone, pagelle VN: dormite ed errori, la squadra di Grosso non esiste
News viola
Grosso (conf): "Abbiamo fatto cose positive. Kean? Mi sarebbe piacuto averlo"
Radio e tv
Allarme Grosso: "Bisogna strutturarsi sotto tutti i punti di vista, il tempo è poco"
Radio e tv
De Gea: "Ci mancano distanze e malizia, devo far capire una cosa ai ragazzi"
News viola
La reazione del Franchi dopo il 90': fischi, delusione e i cori, c'è chi se ne va
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti