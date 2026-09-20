Le parole dell'allenatore del Napoli
VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli
Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha commentato il pareggio con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
A tutti i problemi dobbiamo trovare una soluzione. Oggi non dobbiamo essere contenti del pareggio, contro una buona Fiorentina. Ci siamo salvati con le traverse, poi abbiamo avuto tante occasioni. Stiamo migliorando in fase difensiva, ma dentro l'area ci manca cattiveria. Vergara? Doveva entrare, ma ho cambiato idea. Ho messo Anguissa, che pare abbia avuto un risentimento. Ho lasciato dentro De Bruyne. Se avessi messo Vergara e poi avessimo preso gol? Nel calcio con i se e con i poi non si va da nessuna parte. Se facciamo delle prestazione, al di là del risultato, va bene. Con l'Inter e col Como hai giocato bene, ma abbiamo concesso anche oggi. Detto questo, stiamo migliorando ma è chiaro che bisogna fare di più. Neres? L'ultima gara intera giocata è stata a novembre dello scorso anno. Adesso faremo delle amichevoli per trovare le condizioni.
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