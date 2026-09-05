"Non è scattata la molla, stiamo lavorando con molta umiltà. Sono felice per la vittoria, ma sopratutto per i ragazzi"
VIDEO VN - Firenze sceglie, basta Grosso. Adesso palla a Paratici
Ignazio Abate, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole dalla pancia del Franchi:
Prima vittoria in serie, che gusto ha? Non è scattata la molla, stiamo lavorando con molta umiltà. Sono felice per la vittoria, ma sopratutto per i ragazzi. Questa è stata una vittoria voluta, con una squadra che è rimasta in piedi. Abbiamo un'idea di gioco e oggi l'abbiamo fatta vedere. Mercato? La qualità dei giocatori aumenta la qualità del gioco. In mezzo al campo avevamo bisogno di gente di leadership, Mandragora grande acquisto per noi. Adesso dobbiamo completare la parte fisica. Cosa migliorare ora? Lo spirito, la voglia. Dobbiamo continuare così e questa vittoria è la conseguenza di questo spirito e di quest'amalgama. Adesso possiamo lavorare con più leggerezza. Abbiamo molti giovani, ma sono anche giocatori veri. Vogliamo i giovani, ma poi al primo errore mettiamo la croce. A me non deve lisciarmi nessuno, sono convinto delle miei idee e del gioco che ho proposto. Ci vuole grande equilibrio, capisco i tifosi, ma i ragazzi si sono comportati sempre alla grande. Simeone? Scelta tecnica, ha giocato tanto.
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