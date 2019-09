Commisso: “Ribery operazione marketing? Non scherziamo. Se mi aiutano, darò un’unica casa alle squadre viola”

Rocco Commisso ha parlato ai giornalisti presenti al Bozzi, alla fine del primo tempo del match della Primavera:

Franck Ribery è un gran campione, l’ho pure riportato a casa, ieri, dopo la partita… Abbiamo dato una lezione di gioco e coraggio, ricordiamoci il numero dei corner, 10-0 per noi. Siamo stati anche un po’ sfortunati, la buona sorte arriverà prima o poi. Mi avete dato tempo e col tempo ci sarà qualcosa di buono. Sono felice del comportamento dei tifosi, sono stati eccezionali, noi lavoriamo per loro, per farli felici. Operazione marketing quella di Ribery? Non scherziamo, lui aiuta tutti e fa crescere la squadra, ieri ha fatto meglio di Ronaldo. Tutte le squadre del club giocano in campi diversi e in luoghi separati, questa situazione non mi piace, se mi aiutano cercherò di migliorare lo stato delle cose il prima possibile. In Italia ci sono troppe leggi, adesso dobbiamo comprare i terreni e poi prendere i vari permessi. Stiamo parlando con vari soggetti interessati. La nostra Primavera? Mamma mia, sono forti questi ragazzi, così come la squadra femminile, sono tutte ottime atlete.