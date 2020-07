Commisso: “Iachini merita fiducia. Stadio? Grazie al sindaco che ci sta aiutando a portarlo a Campi”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto telefonicamente durante l’evento “Joe uno di noi” dedicato a Joe Barone, tenutosi al Teatrodante Carlo Monni a Campi Bisenzio:

Iachini? Ha fatto un buon lavoro. Merita la nostra fiducia. Quando uno dà tutto, lavora forte e porta i risultati non c’è motivo di mandarlo via. L’abbiamo confermato per portarci avanti la prossima stagione.

Il futuro? Si fa quello he si può fare. Senza stadio non si aumentano i ricavi, senza questi è difficile costruire grandi squadre.

L’importante è che si vada avanti con le infrastrutture, senza di esse non si aumentano i ricavi.

Il nuovo stadio? Grazie al sindaco Fossi che ci sta aiutando a portare lo stadio a Campi Bisenzio. Ogni giorno mi sveglio e vedo che le cose vanno per le lunghe, spero che i tempi si accorcino. Ringrazio anche la famiglia Casini (proprietaria dei terreni in viale Allende a Campi Bisenzio, ndr).

Il sindaco di Pozzallo ha chiesto a Barone di fare lo stadio? A Pozzallo ci sono i soldi o dobbiamo chiedere a Pessina (il soprintendente, ndr).