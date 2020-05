Commisso ha finito la pazienza, il nuovo stadio sarà fuori città

Rocco Commisso è ancora fermamente convinto di dover realizzare una nuova casa per la sua Fiorentina, per poterle far fare il salto di qualità. Come riporta TuttoSport, la pazienza del patron viola però sembra terminata, sopratutto nei confronti della burocrazia del comune, che sta mettendo i bastoni tra le ruote alla costruzione del nuovo stadio nel comune di Firenze. Prende sempre più piede l’ipotesi di Campi Bisenzio, con Commisso però che sta valutando anche altre ipotesi come Castello e Bagno a Ripoli. Nel frattempo, il 28 alle 12 scadrà il bando per area Mercafir, al quale la Fiorentina non si presenterà.