Commisso, agenda fitta: segue da vicino tutte le squadre della Fiorentina

Si è svolto stamattina alle 11 l'allenamento di rifinitura della Fiorentina all'interno del CS "Davide Astori. Ad assistere alla seduta anche il presidente Rocco Commisso. In seguito il presidente ha assistito in tv alla partita della Primavera di Aquilani impegnata a Lecce. Ad impreziosire il pomeriggio sportivo del patron la presenza sugli spalti del "Torrini" di Sesto Fiorentino per assistere a Fiorentina-Roma, sfida di Serie A femminile.