LIVE – Fiorentina-Roma Femminile 0-2: raddoppio delle giallorosse

La Fiorentina ha inaugurato il 2023 con una netta vittoria per 4 a 0 sul Verona che ha consentito alle viola di approdare ai quarti di Coppa Italia. Le ragazze di Patrizia Panico tornano in campo oggi per riprendere il proprio percorso in campionato. La coach ha parlato dell'importanza della sfida alla vigilia. Alle 14.30, infatti, allo stadio "Piero Torrini" di Sesto Fiorentino sarà di scena la Roma capolista. Un match di alta classifica valido per la 13° giornata di Serie A femminile. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA SERIE A FEMMINILE