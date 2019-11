Commisso a Nardella: “Bando a gennaio? Se fosse più fast sarebbe meglio”

Commisso da Coverciano

I presidenti di solito non vengono qui ma io ci sono , ho lasciato i giovani per venire dai vecchi come me, i ragazzi mi volevano là… Ho parlato con il gruppo, sono sempre con loro. Spero che siano carichi, ci sono degli infortuni, non ci sarà Chiesa ma dobbiamo esser tutti uniti come una grande famiglia. La grinta ci deve essere e loro lo sanno, gli ho detto sin da subito che si può anche perdere ma si deve sempre lottare. Il Centro Sportivo è un regalo alla Fiorentina, a Firenze per andare avanti sempre di più. Voglio investire e spero che tutti in Italia facciano come faccio io. Nardella farà il bando entro gennaio, ma se fosse più fast sarebbe meglio. Io voglio giocare a Firenze con uno stadio nuovo.