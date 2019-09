Come gioca la Juventus di Sarri? Ecco modulo e schemi

Al Franchi per Sarri sarà l’esordio sulla panchina di Serie A con la Juventus. Il tecnico toscano che ha però una particolare simpatia anche per il Napoli è reduce da una brutta polmonite che lo ha costretto ai box per due settimane, ma domani al Franchi sarà regolarmente in panchina. Vediamo come ha giocato nella seconda di campionato contro il Napoli.

Il modulo scelto è il 4-3-3 e gli uomini di partenza sono i soliti con la variabile dell’infortunio occorso a Chiellini ma domani la Juventus dovrà rinunciare a De Sciglio che sarà sostituito da Danilo. Per il resto tutto invariato con Pjanic in cabina di regia e Higuain al centro dell’attacco con a fianco Ronaldo, un poi più defilato a destra Douglas Costa. In questi due primi match il gioco è passato molto spesso da Pjanic e dalla fascia sinistra dove Alex Sandro è il calciatore che insieme al regista ex Roma tocca più palloni. Un po’ meno utilizzata invece la catena di destra. Ma vediamo le posizioni medie tenute nel primo tempo contro il Napoli con un classico 4-3-3 molto compatto.

Quando andiamo invece ad esaminare le posizioni in possesso palla vediamo che gli juventini si aprono di più cercando spazi soprattutto alando De Sciglio sulla destra, mentre le posizioni a centrocampo restano fisse e Ronaldo si avvicina molto a Higuain

Quando il possesso palla è degli avversari il modulo diventa un 4-4-2 con Douglas Costa che scala a destra dando più copertura alla squadra e offrendo meno spazi alle manovre degli avversari