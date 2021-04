CI SIAMO: in mattinata il nuovo Violanews

La data di mercoledì 14 aprile è un giorno importante per Violanews. Perché, dopo diversi anni con il medesimo layout, il nostro sito, nato nel febbraio 2001, verrà rinnovato graficamente in maniera importante. Una versione portata avanti anche con il parere di alcuni nostri lettori che si sono prestati a rispondere alle domande dei tecnici di RCS che hanno gestito il rinnovamento della parte grafica. Una versione quindi user friendly e disegnata per avere un netto miglioramento di prestazioni e visibilità, in primis da smartphone. Alla nostra redazione il nuovo Violanews è piaciuto, ma ovviamente la prova del nove è, e sempre sarà, il vostro gradimento.

Appuntamento quindi a fra poco (verso mezzogiorno) quando torneremo ad inserire le notizie in diretta e avremo il nuovo formato. Nell’attesa comunque non mancheranno le notizie da leggere per poi ritrovare il vostro sito più bello e più moderno di prima. Anticipo che per problemi di migrazione i commenti saranno momentaneamente visibili dopo la pubblicità, ma a seguire i tecnici riporteranno i vostri contributi nella stessa posizione attuale subito dopo la notizia.

E per chiudere, mi piace specificarlo ancora una volta, a cambiare sarà solo la parte grafica non certo il nostro modo di lavorare e neanche l’editore che resta sempre Fab Four 2013 di cui mi onoro di essere l’amministratore.