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Contro il Pisa in Coppa Italia, Paolo Vanoli, potrebbe dare una chance a Oliver Christensen tra i pali. Ma la Danimarca lo lascia fuori dai convocati per la Nations Leaguein programma a settembre, contro Norvegia, Galles e Portogallo.

La lista dei convocati del ct Brian Riemer che ha chiamato qualche volto conosciuto della Serie A:

Portieri: Andreas Jungdal (KVC Westerlo), Mads Hermansen (West Ham), Filip Jørgensen (Strasburgo)Difensori: Andreas Christensen (Barcellona), Joachim Andersen (Fulham), Oliver Provstgaard (Lazio), Victor Nelsso (Nordsjaelland), Rasmus Nissen Kristensen (Midtjylland), Alexander Bah (Benfica), Joakim Mæhle (Wolfsburg), Victor Bak (Midtjylland),Centrocampisti: Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marsiglia), Victor Froholdt (Porto), Mads Bidstrup (Olympique Lione), Morten Hjulmand (Atletico Madrid), Mikkel Damsgaard (Brentford), Thomas Jørgensen (Tolosa)Attaccanti: Gustav Isaksen (Lazio), Albert Grønbæk (Amburgo), Patrick Dorgu (Manchester United), Adam Daghim (Hoffenheim), Rasmus Hojlund (Napoli), Kasper Dolberg (Ajax), Kasper Høgh (Celtic)