L'allenatore Federico Guidi ha parlato del campionato Primavera e di due ex Fiorentina
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L'allenatore Federico Guidi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del campionato Primavera e di due ex Fiorentina:
Negli ultimi anni la qualità del campionato Primavera si è abbassata. L'ultima riforma non è andata nella direzione di crescita dei ragazzi: con retrocessioni e aumento dell'età agli Under 20. Chi ha le seconde squadre fa una Primavera con età basse. E va a cozzare con le regole europee: la Youth League è per gli Under 19.
Chiesa
Ha tutte le capacità per tornare a splendere, è ancora giovane. L'infortunio al ginocchio gli ha tolto tanto: è successo anche a Castrovilli. Erano tra i convocati della vittoria all'Europeo. Chiesa è uno dei pochi italiani che possa ambire a giocare in certi palcoscenici, non è facile nemmeno per la concorrenza.
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