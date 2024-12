Cataldi presente a Roma per il funerale del tifoso della Lazio scomparso

Il centrocampista viola ha voluto rendere omaggio al supporter biancoceleste scomparso per la malattia di Batten

Sono stati giorni carichi di emozioni per Danilo Cataldi, autore del gol decisivo con dedica nella partita fra Fiorentina e Cagliari di ieri. Quest'oggi il centrocampista è andato a Roma per presenziare al funerale di Francesco Rosci, tifoso della Lazio scomparso pochi giorni fa per colpa della malattia di Batten. Un fatto che ha scosso l0intero ambiente biancoceleste e a cui il ragazzo ha voluto partecipare omaggiando la memoria del tifoso. Ne dà notizia lalaziosiamonoi.it.