Casting allenatore, restano in piedi quattro nomi. Ma occhio allo spiraglio internazionale…

Sono momenti importantissimi in casa Fiorentina. Non è più ammissibile fare passi falsi, la società sta prendendo tempo. Due o tre giorni, questo è l’arco di tempo che si è preso la dirigenza viola per giungere ad una decisione.

Ma quali sarebbero i nomi più gettonati? Secondo quanto emerge, Giuseppe Iachini rappresenta ancora una pista molto calda, ma al fianco dell’ex viola sono da tenere in considerazione tre nomi, ovvero Luigi Di Biagio, Davide Ballardini e Davide Nicola. Non sembra interessare, invece, la pista che porta a Cesare Prandelli.

Questa la griglia, alla quale va aggiunta una piccola “backdoor”, porta sul retro: lo stato maggiore della Fiorentina starebbe valutando, sempre stando alle indicazioni che abbiamo raccolto stamani, i margini necessari per portare a termine un’operazione internazionale.