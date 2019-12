VN – Chi al posto di Montella? Salgono le quotazioni di Nicola

E’ ufficialmente finita oggi l’avventura di Vincenzo Montella alla Fiorentina. Fatale la pesante sconfitta per 4-1 contro la Roma. La domande sorge spontanea: chi al suo posto? Secondo quanto raccolto da Violanews.com stanno salendo le quotazioni di Davide Nicola, ex allenatore, tra le altre, di Livorno, Crotone e Udinese. I primi contatti ci sarebbero stati questa notte. L’ex viola Giuseppe Iachini è, comunque, sempre in pole.