Bucchioni loda Dalbert: “Mi intriga, Biraghi non mi è mai piaciuto. Llorente? Farei i salti di gioia”

Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina verso la gara con il Napoli di domani. E c’è stato spazio anche per il mercato viola:

Montella sa quello che vuole e privilegia un certo tipo di calcio: senza un attaccante da doppia cifra cerca la rete con la manovra corale, come già ha fatto in passato. Boateng? Fisicamente non è in grado di reggere un ritmo pieno di 90′, non ha più la gamba del Milan e l’anno scorso De Zerbi se l’è inventato in quella posizione per necessità. Con un centravanti forte lo vedrei bene subito dietro alla punta nel 4-2-3-1: su Vlahovic c’è tanta attesa ma ricordiamoci che è un 2000, seppur più pronto dello scorso anno. Sarebbe un errore addossargli tutte le responsabilità del ruolo, dovrà essere bravo Montella a capire quando sarà il momento giusto per lui. Llorente (SCHEDA)? Farei i salti di gioia, sarebbe l’uomo perfetto. Un giocatore intelligente, che fa giocare bene la squadra anche se segna poco. Dalbert (SCHEDA)? Sento molte critiche, ma forse nessuno l’ha visto giocare al Nizza… All’Inter è rimasto prigioniero di una situazione più grande di lui: secondo me alla Fiorentina potrebbe rilanciarsi con meno pressioni, mi intriga. Sarebbe uno scambio che farei subito, a me Biraghi non è mai piaciuto.

Per il centrocampo Pradè sta cercando un giocatore dall’ottima gamba e De Paul (SCHEDA) è il nome giusto. Io credo che ci proveranno fino alla fine. Borja Valero? Ormai è a fine corsa, se arriverà sarà qualcosa in più in organico ma non è certo un nome da rincorrere.