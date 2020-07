Bucchioni: “La vittoria non cambia la posizione di Iachini. Ecco che allenatore serve alla Fiorentina”

Il giornalista Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno:

La vittoria di Parma non cambia la posizione di Iachini. Se vogliamo una squadra che possa nel giro di tre anni ambire alla Champions, serve altro. I commenti entusiasti sulle partite di ieri sono incomprensibili. Abbiamo cinque punti in meno della stagione fallimentare dello scorso anno, anche Rocco sa che non c’è niente di positivo in questo momento. Non è un momento felicissimo in casa Fiorentina ci sono molte questioni in sospeso, da Chiesa e Milenkovic. Guardate anche nelle donne cosa sta succedendo (CACCAMO INTANTO ACCUSA LA SOCIETA’ VIOLA). De Rossi? E’ una scelta sbagliatissima, ci sono troppe carni al fuoco, non è il tempo per le scommesse. Tutta la società non ha esperienza, l’unico uomo che ha anni di calcio italiano alle spalle è Pradè e in questo momento è anche contestabile. La Fiorentina ha bisogno di un allenatore cariscmatico, con i controcogl***. Un uomo che possa aiutare anche la società a crescere. Potrei passare quest’idea di allenatore alla “De Rossi” se questo fosse un grande ex viola, non sicuramente una bandiera della Roma