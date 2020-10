Di seguito un estratto dell’intervento di Enzo Bucchioni ai microfoni del Pentasport, in onda sulle frequenze di Radio Bruno: “Rocco è uno che non scherza, ma nella conferenza dell’altro giorno è stato anche eccessivo secondo me. Il temperamento di Rocco è quello che piace, perché c’è del decisionismo. Io sono per il fare e quello che fa mi piace, dal punto di vista delle infrastrutture, delle idee, della voglia. Questo centro sportivo è veramente qualcosa di straordinario. Il plastico stavolta non c’è, meno male perché secondo me porta sfiga! (ride, ndr). Credo che Rocco di errori ne abbia fatti con questo suo decisionismo, come tutti gli imprenditori certo, ma il calcio è un’altra roba: mi pare che si sia mosso molto bene nelle infrastrutture, ma ha fatto delle scelte calcisticamente discutibili, a partire dalla conferma di Montella fino ad arrivare a quella di Chiesa che avrebbe dovuto lasciar partire appena arrivato. Poi c’è un’altra considerazione da fare: secondo me Rocco come Presidente parla troppo, e quando parli troppo ognuno prende quello che vuole dalle tue parole. Se parli più raramente e quando hai veramente qualcosa da dire c’è più attenzione verso di te”.