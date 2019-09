Brovarone: “Serve Vlahovic al centro. Aiutiamo Montella”

Come di consueto arriva a fine gara il commento di Bernardo Brovarone a Radio Bruno.

Oggi Montella è stato poco convincente a partire dalla stessa formazione. Dietro siamo ancora approssimativi e sarebbe importante giocare un po’ più coperti e marcare meglio sui calci piazzati. A metà campo serve un uomo di sostanza, un giocatore muscolare e faccio fatica a capire perché Pulgar non venga messo in regia al posto di Badelj. Castrovilli invece anche stasera ha giocato bene. Davanti hai uno come Boateng che non vedo come attaccante mentre Vlahovic resta un bel giocatore. Appena sono stati fatti i cambi in avanti la Fiorentina è tornata pericolosa, purtroppo Chiesa e Sottil non segnano molto e nel mezzo serve un attaccante vero che segni. Bisogna dare a tutti delle attenuanti, di Montella ho una stima immensa, ma non mi fa impazzire il suo volto. Lo vedo molto teso dopo delle annate brutte al Milan e in Spagna. E’ lui ad avere più bisogno di noi di tutti. Aiutiamolo non facciamo la caccia all’uomo.