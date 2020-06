Barone: “Stadio a Campi Bisenzio progetto reale, Mercafir no. Il popolo viola non va preso in giro”

Ulteriore incontro tra la Fiorentina e il Comune di Campi Bisenzio per il nuovo stadio viola. Le parole del d.g. gigliato Joe Barone:

“In un anno abbiamo capito tanto”

“Siamo qui perché il popolo viola è importante e deve essere ascoltato. Siamo qui presentare la lettera di manifestazione di interesse per tutto quello che occorre per costruire lo stadio nell’area che abbiamo opzionato a Campi Bisenzio. Un progetto molto reale. Per il Franchi è molto difficile. Ostacoli? È passato un anno e abbiamo capito tanto, i progetti devono essere reali e il popolo viola non deve essere preso in giro. Siamo qui per dare il massimo per la Fiorentina e per portare avanti il progetto dello stadio a Campi Bisenzio.

“Mercafir non è progetto reale”

Decreto semplificazione? Tutto il calcio italiano si aspetta qualcosa, non è importante solo per la Fiorentina. Manifestazione dei tifosi pro stadio? Penso che il popolo viola vuole essere ascoltato come noi, ecco perché siamo qui per questo progetto. Tempi di realizzazione dello stadio? Una stima dei tempi non ce l’ho. Oggi è un passo importante per i progetti sui quali lavorare. Abbiamo perso un anno perché il progetto Mercafir non è reale.

Su Sovrintendenza, Commisso e nuovo centro sportivo

Rapporti con Sovrintendenza? Sono molto disponibile, ma devo gestire e fare gli interessi della Fiorentina. Commisso vuole fare una squadra competitiva, il centro sportivo e uno stadio. Nuovo centro sportivo? Si sta lavorando, stiamo aspettando gli ultimi permessi per iniziare i lavori, in ritardo per il covid. Lavoriamo per far arrivare prima la Fiorentina e la città di Firenze in tutte le classifiche, ma tutti devono lavorare”.

La posizione del Comune di Campi Bisenzio

