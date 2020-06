Fossi: “Stadio Fiorentina a Campi Bisenzio, oggi inizia l’iter amministrativo. I tempi…”

Ulteriore incontro tra la Fiorentina e il Comune di Campi Bisenzio per il nuovo stadio viola. Le parole del sindaco Emiliano Fossi: “La lettera di manifestazione di interesse da parte della Fiorentina è una conseguenza dell’ultimo incontro. La scorsa settimana avevamo individuato il percorso, l’iter amministrativo che seguiva l’opzione di acquisto dei terreno. Oggi è l’avvio di questo iter. Roadmap? La stiamo affinando, oggi era importante avere la manifestazione di interesse come primo step. I tempi li appureremo strada facendo. Ora il Comune ha il punto di partenza per iniziare a lavorare in maniera chiara e trasparente con i vari soggetti interessati in questo percorso. Resto realista, con i piedi di piombo per fare un passo alla volta, spero di arrivare a quello che la Fiorentina si è posta come obiettivo. Incontro con i sindaci dell’area metropolitana? Spero sia l’occasione per definire strategie e prospettive future”.

