Proseguono i lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, dove ieri la sindaca Sara Funaro ha effettuato un nuovo sopralluogo. Nei prossimi giorni è previsto il montaggio del pennone sulla Torre di Maratona, mentre avanzano l’impermeabilizzazione dei gradoni e la predisposizione degli ascensori, che renderanno accessibili anche alle persone con disabilità la parte superiore della Maratona e gli skybox.

Sul fronte della sostenibilità, è in fase di introduzione un sistema di recupero dell’acqua piovana, destinata all’irrigazione del terreno di gioco. È stato inoltre affidato a un operatore specializzato il servizio per le prove sui materiali e le prove di carico.

Intanto, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di project financing della Fiorentina ha segnato un passaggio importante nell’iter. L’obiettivo è concludere la procedura entro l’estate del 2027. Lo scrive la Nazione.