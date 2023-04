Aquilani: “Sono orgoglioso di tutti i miei ragazzi. Oggi ripartiamo, insieme”

Alberto Aquilani ha pubblicato sui social un messaggio chiaro e ricco di emozione dopo la finale persa ieri dalla sua Fiorentina. Il tecnico viola ha mostrato anche in questo caso, tutto l'affetto per questo gruppo: "Accettare una sconfitta non sarà mai sintomo di debolezza. Tutt’altro. Accettando una sconfitta in maniera cosciente si darà molta più importanza alle vittorie. Sono orgoglioso di ognuno dei miei ragazzi, e di ogni elemento del mio staff, per l’intero percorso che ci ha portati fino a giocare una finale in questo modo. Dovete essere orgogliosi e fieri di questa medaglia d’argento, che ha un valore altissimo. Oggi ripartiamo, insieme".